Польская Przewozy Regionalne в прошлом году сократила убыток в 3 раза

Варшава. Крупнейший пассажирский железнодорожный перевозчик в Польше Przewozy Regionalne в прошлом году сократила чистый убыток до около 12,5 млн евро с около 40 млн евро в предыдущем году.

Об этом сообщила журналистам финансовый директор компании Эльжбета Грудзень, которую цитирует польское агентство РАР.

Она отметила, что операционная прибыль компании в текущем году увеличилась вдвое - до около 5 млн евро, назвав причиной убытков выплату процентов по долгам за использование железнодорожной инфраструктуры, составляющим почти 100 млн евро.

В прошлом году компания на выплату процентов по кредиту направила более 12,5 млн евро.

Директор сообщила, что в текущем году компания хочет уменьшить убыток до 9,8 млн евро, заметив, что за 2009 год убыток составлял около 70 млн евро (1EUR=4,2PLN).

Справка УНИАН. В прошлом году Przewozy Regionalne заняла первое место в Польше по количеству перевезенных пассажиров с 41,5% долей рынка, в то время, как ее главный конкурент PKP Intercity - около 14%, а с учетом протяженности трасс доли компаний составили 36% и 45%, соответственно.

На созданную в 2001 году компанию Przewozy Regionalne, которая принадлежит властям 16 воеводств (аналог областей) Польши, работа.т 13,5 тыс. сотрудников.