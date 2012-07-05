Кабмин одобрил привлечение 450 млн долл. Всемирного банка для строительства автодорог

Кабинет министров Украины одобрил привлечением 450 млн долл. займа Всемирного банка (ВБ) для реализации инвестиционного проекта “Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения”.

Соответствующее распоряжение №424 от 4 июля размещено на сайте правительства.

«Признать целесообразным привлечение ссуды от Международного банка реконструкции и развития (ВБ - УНИАН) для реализации инвестиционного проекта “Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения” в размере 450 млн долларов США», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О ратификации Кредитного соглашения (Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киеву (панъевропейские коридоры) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

С этой целью предусматривается привлечь кредитные ресурсы от ЕБРР в объеме 450 млн евро (общая сумма кредита 900 млн евро, на условиях софинансирования ЕИБ в размере 450 млн евро) на реализацию масштабного проекта по реконструкции и капитальному ремонту участков шести автомобильных дорог, ведущих к городу Киев. Среди дорог, которые вошли в проект «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев», следующие: М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, Н-01 Киев – Знаменка, Р-02 Киев – Иванков – Овруч.