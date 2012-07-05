ВР внесла изменения в Земельный кодекс о проведении торгов в форме аукциона

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно порядка проведения земельных торгов в форме аукциона».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что земельные торги проводятся в форме аукциона, по результатам проведения которого заключается договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с участником (победителем) земельных торгов, предложившим самую высокую цену за земельный участок, который продается, или самую высокую плату за пользование им, зафиксированную в ходе проведения земельных торгов.

Продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) осуществляется исключительно на земельных торгах, кроме случаев, установленных частями второй и третьей статьи 134 этого кодекса.

На земельных торгах не может быть использовано преимущественное право покупки.

Продажа земельных участков государственной собственности вместе с расположенными на них объектами, которые подлежат приватизации, на земельных торгах осуществляется государственными органами приватизации в порядке, установленном этим кодексом, с учетом требований законодательства по вопросам приватизации.

Продажа земельных участков, которые находятся в частной собственности, или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) может осуществляться на земельных торгах исключительно по инициативе владельца земельного участка. В таком случае земельные торги регулируются положениями этого кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором с исполнителем земельных торгов.

Предусмотрено, что организатором земельных торгов является физическое или юридическое лицо – владелец земельного участка, Верховная Рада Крыма, орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, которое осуществляет реализацию права государственной или коммунальной собственности на земельные участки, или государственный исполнитель в случае выполнения предусмотренных законом исполнительных документов, которые заключили с исполнителем земельных торгов договор о проведении земельных торгов.

Исполнителем земельных торгов является субъект ведения хозяйства, который имеет лицензию на проведение земельных торгов, и заключил с организатором земельных торгов договор об их проведении.

Участником земельных торгов является физическое или юридическое лицо, которое подало исполнителю земельных торгов документы, указанные в части 7 статьи 137 кодекса, оплатило регистрационный и гарантийный взносы, зарегистрировано в книге регистрации участников земельных торгов и в соответствии с законом может приобретать право собственности или пользования земельным участком, выставленным на земельные торги.

Проведение земельных торгов с земельными участками государственной или коммунальной собственности или прав на них осуществляется по решению организатора земельных торгов.

Организатор земельных торгов определяет перечень земельных участков государственной или коммунальной собственности и прав на них, которые выставляются на земельные торги отдельными лотами. Запрещается вносить в этот перечень назначенные под застройку земельные участки без учета, в случаях, предусмотренных законом, результатов общественного обсуждения.

Предусмотрено, что земельные участки, включенные в перечень земельных участков государственной или коммунальной собственности, и права на них, которые выставлены на земельные торги, не могут отчуждаться, передаваться в залог, предоставляться в пользование до завершения торгов.

В законе выписан порядок подготовки к проведению и порядок проведения земельных торгов

В случае продажи земельного участка государственной или коммунальной собственности или права на него (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) исполнитель земельных торгов на протяжении семи банковских дней по окончании торгов перечисляет сумму гарантийного взноса, уплаченного на его счет победителем, на соответствующие счета организатора земельных торгов, открытые в органах центрального органа исполнительной власти, образованного для реализации государственной политики в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, для зачисления поступлений от продажи земельных участков или прав на них, и перечисляет гарантийные взносы участников, которые не возвращаются, на соответствующие бюджетные счета, открытые в органах центрального органа исполнительной власти, образованного для реализации государственной политики в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, для зачисления других поступлений, кроме суммы вознаграждения, которое подлежит уплате организатором земельных торгов исполнителю земельных торгов в соответствии с договором о проведении земельных торгов.