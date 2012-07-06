Мининфраструктуры разработало проект Стратегии развития морпортов Украины

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект Стратегии развития морских портов Украины, предусматривающей вопросы развития портовой (терминальной) и смежной (подъездные железнодорожные пути, дороги и т. п.) инфраструктуры.

Как сообщает ведомство, проект был представлен на заседании рабочей группы по вопросам организационно-технической подготовки Стратегии развития морских портов Украины 5 июля.

По предоставленной информации, Стратегия развития морских портов будет направлена для дальнейшей обработки в Мининфраструктуры, затем для согласования в другие органы исполнительной власти и после - на утверждение Кабинета министров Украины.

Проект Стратегии содержит анализ мировых тенденций в работе портового сектора, а также прогнозы ситуации на рынке грузоперевозок морским транспортом и логистики грузопотоков на будущее, в том числе в Украине.

Кроме того, в проекте проанализирована конкурентная среда в Черноморском регионе с точки зрения конкурентной борьбы за грузопоток как украинских портов, так и их непосредственных конкурентов.