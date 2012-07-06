Крымская Air Onix начала полеты из Симферополя в «Домодедово»

Крымская авиакомпания Air Onix - ООО «Эйр Оникс» - со 2 июля начала полеты из Симферополя в Международный аэропорт «Домодедово» в Москве.

Как сообщается на сайте авиакомпании, согласно расписанию, рейсы осуществляются ежедневно, при этом по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям будет по два рейса в день.

На линии будут использоваться самолеты Boeing 737-300 в двухклассной компоновке - премиум- и эконом-класс.

Напомним, со 2 июля компания также начала выполнять полеты из Симферополя в киевский аэропорт “Борисполь”, а с 14 июня - во Львов.

Справка УНИАН. Air Onix основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт - Международный аэропорт «Симферополь». Компания осуществляет полеты в Киев, Москву, Санкт-Петербург и Львов.

Флот компании состоит из двух самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла), поставка третьего самолета ожидается в июле.