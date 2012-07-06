В Киеве движение автотранспорта по Крещатику полностью возобновлено
13:05, 06 июля 2012Транспорт/Связь
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6 июля полностью возобновлено движение транспорта по столичному Крещатику.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Как известно, в связи с работой официальной фан-зоны Евро-2012 Крещатик на отрезке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Институтской на протяжении месяца был закрыт для движения транспорта.
Демонтаж фан-зоны начался сразу после завершения чемпионата. Основные конструкции уже разобраны и убраны с Крещатика. Полностью завершить демонтаж обещают уже через несколько дней.
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