Ж\д Украины привлекли для обеспечения летних перевозок 178 грузовых локомотивов

Железные дороги Украины для обеспечения пассажирских железнодорожных перевозок привлекли 178 грузовых локомотивов, в то время, как до периода летних перевозок в пассажирском хозяйстве было задействовано 143 грузовых локомотива.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), перевод грузовых локомотивов для обеспечения пассажирских перевозок в летний период позволяет удовлетворить повышенный спрос на пассажирские перевозки в условиях старения подвижного состава.

В то же время, в «Укрзализныце» отмечают, что «подобный шаг является неэффективным с точки зрения использования мощностей грузового локомотива и приводит к финансовым потерям перевозчика».

Справка УНИАН. В июне 2012 года железные дороги Украины перевезли более 5,5 млн пассажиров, в том числе — более 1 млн пассажиров в направлении Крыма.