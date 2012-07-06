Международные экологические требования к транспортным средствам введут поэтапно

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств”, внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 248 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом дополнена преамбула ныне действующего закона формулировкой о поэтапном введении международных экологических требований к транспортным средствам, установлены конкретные сроки поэтапного ведения экологических норм, уточнен порядок определения экологических норм, методов испытания, обозначения уровня экологических норм, процедур поддержки соответствующего экологического уровня колесных транспортных средств в течение всего срока их эксплуатации.

Предложения касаются тракторов колесных для перевозки полуприцепов (седельных тягачей), автобусов и легковых автомобилей – коды товарных позиций 8701 20, 8702 и 8703 согласно УКТВЭД, а также грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения – коды товарных позиций 8704 и 8705 согласно УКТВЭД.

Законом предусмотрено, что пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первую регистрацию в Украине транспортных средств по кодам товарных позиций 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 согласно УКТВЭД как произведенных в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, новых и таких, которые были в употреблении, осуществляют при условии их соответствия экологическим нормам: не ниже уровня “ЕВРО-3” - с 1 января 2013 года, но не раньше, чем через 100 дней со дня вступления в силу данного закона, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до даты введения экологических норм не ниже уровня “ЕВРО-3” в качестве обязательных; не ниже уровня “ЕВРО-4” - с 1 января 2014 года, но не раньше, чем через 100 дней со дня вступления в силу данного закона, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до даты введения экологических норм не ниже уровня “ЕВРО-4” в качестве обязательных; не ниже уровня “ЕВРО-5” - с 1 января 2016 года, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2015 года включительно; не ниже уровня “ЕВРО-6” - с 1 января 2018 года, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2017 года включительно.