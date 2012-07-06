27 сентября откроется прямое воздушное сообщение между Киевом и Кутаиси (Грузия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве посол Грузии в Украине Григол Катамадзе.

Рейсы будет выполнять лоу-кост компания WizzAir.

Посол сообщил, что в нынешнем году в Грузии начали восстанавливать аэропорт в Кутаиси, который будет готов принимать международные рейсы.

Он напомнил, что два года назад началось строительство нового здания парламента Грузии в Кутаиси и, по его словам, парламент, который будет избран в октябре этого года, уже начнет функционировать в Кутаиси.

«Кутаиси становится новым политическим центром, и я не удивляюсь решению лоу-кост компании WizzAir начать полеты между нашими странами именно в этом направлении», - сказал Г.Катамадзе.

По словам посла, в ближайшей перспективе Грузия намерена вернуть то количество туристов, которые посещали Грузию во времена Советского Союза, а это более 10 млн человек в год.