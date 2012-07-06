Железнодорожников обязали проверять паспорта граждан на межуднародных перевозках

Верховная Рада Украины 5 июня 2012 приняла закон "О внесении изменений в статью 22-1 Закона Украины" О железнодорожном транспорте " относительно ответственности перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализеныця»), изменения предусматривают, что при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении перевозчик «обязан до начала такой перевозки проверить наличие у пассажира паспортного документа, удостоверяющего личность предъявителя, или документа, заменяющего его (проездной документ ребенка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка), и отказать в перевозке пассажиру, который на его требование не предъявил необходимые документы».

Изменения предусматривают, что «за невыполнение обязанности проверить перед началом перевозки пассажира в международном железнодорожном сообщении наличие у него документов, указанных в части второй настоящей статьи, что привело к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов, перевозчик несет ответственность".

Напомним, до внесения изменений перевозчик был обязан при перевозке пассажира в международном железнодорожном сообщении до начала перевозки проверить наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в государства следования, государства по маршруту следования, и отказать в перевозке пассажиру, который на его требование не предъявил необходимые документы.