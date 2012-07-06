УЗ напоминает: пассажиры с детьми обязаны иметь документы, подтверждающие возраст ребенка

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») начала активную кампанию по информированию пассажиров с детьми в возрасте до 14 лет об обязательности наличия во время проезда в поезде оригиналов документов, подтверждающих возраст ребенка.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», об обязательном наличии оригинала документа, подтверждающего возраст ребенка, будут предупреждать билетные кассиры при оформлении детских проездных документов.

Кроме того, на вокзалах будут осуществляться соответствующие объявления по громкой связи.

Такие же объявления будут размещены на вокзалах у касс и на информационных табло.

Кроме того, «Укрзализныця» начала печатать соответствующие напоминания об обязательном наличии оригинала документа, подтверждающего возраст ребенка, непосредственно на проездных документах.

Также в ведомстве отмечают, что в случае отсутствия документа, подтверждающего возраст ребенка, для избежания конфликтных ситуаций начальник проезда имеет право оформлять доплату к детскому билету для проезда ребенка.

«Посадка в вагон без соответствующих документов запрещается. Оригинал документа, которым подтверждается возраст ребенка, пассажиры с детьми должны предъявлять проводнику при посадке в поезд и в пути следования», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Кроме того, «Укрзализныця» напоминает, что согласно «Правилами\\ перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины», дети до 6 лет перевозятся бесплатно. Если пассажир перевозит двух и более детей, то право бесплатного проезда имеет только один ребенок, а для остальных необходимо приобрести билеты, поскольку они будут занимать отдельные места в вагоне.

Стоимость детского билета составляет 75% стоимости билета взрослого пассажира.