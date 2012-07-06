Кабмин предлагает облагать по нулевой ставке перевозку пассажиров поездами Hyundai

Кабинет министров предлагает облагать по нулевой ставке услуги по перевозке пассажиров скоростными поездами категории Интерсити+.

Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс Украины зарегистрирован в парламенте и передан на рассмотрение профильному комитету Верховной Рады.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников в конце мая 2012 года во время торжеств по случаю открытия движения современных скоростных поездов Hyundai заявил о намерениях правительства рассмотреть вопрос отмены НДС при покупке билетов на поезда Hyundai.

По словам Б.Колесникова, отмена НДС позволит снизить стоимость билетов на поезда Hyundai на 16,6%.

Справка УНИАН. Согласно новой классификации пассажирских поездов, Интерсити+ (ИС+) - это дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

На сегодняшний день к категории Интерсити+ относятся скоростные межрегиональные электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.