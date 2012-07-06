На ПЖД за 6 месяцев из-за нарушения правил безопасности погибло 25 людей

За 6 месяцев 2012 года из-за несоблюдения «Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины» на Приднепровской железной дороге травмировались 49 человек, из которых 25 - смертельно. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Самые распространенные причины травм: переход железнодорожных путей перед поездом, который приближается (10 травмированных, из которых 2 - смертельно) и в неустановленных местах (травмировались 25 граждан, из них 16 - смертельно). В результате хождения по ж/д путям и других нарушений были травмированы 14 человек. В том числе 7 граждан погибли.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В ее состав входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.