ПЖД в I полугодии увеличила грузоперевозки на 1,2%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июнь 2012 года перевезла более 57,576 млн тонн грузов, что на 1,2% больше аналогичного периода прошлого года (56,892 млн тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, каменного угля перевезено более 7,765 млн тонн, кокса – 641,4 тыс. тонн, флюсов – 1,685 млн тонн, железной и марганцевой руды, – 31,739 млн тонн (в том числе на экспорт – 12,656 млн тонн), черных металлов – более 6,850 млн тонн, строительных грузов - около 2,327 млн тонн, промышленного сырья и формировочных материалов – 1,333 млн тонн, цемента – 479,5 тыс. тонн, зерна– 830,3 тыс. тонн. Также за отчетный период ПЖД перевезла 663,4 тыс. тонн граншлака, 651,7 тыс. тонн химикатов и 336,7 тыс. тонн продовольственных товаров.

По итогам июня 2012 года Приднепровская магистраль увеличила по сравнению с июнем 2011 года грузоперевозки на 3,7% - до более 10,095 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.