Азаров обещает за 2 года построить окружную дорогу вокруг Днепропетровска
Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что в течение двух лет будет проведена реконструкция дороги Днепропетровск-Киев и построена окружная дорога вокруг Днепропетровска.
Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание Н.Азаров дал в ходе общения с пользователями сети Facebook.
«Да, в наших планах стоит реконструкция дороги Днепропетровск-Киев, строительство объездной дороги вокруг Днепропетровска. И в ближайшие 2 годы мы этот план реализуем», - написал Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, в конце марта началось строительство второй очереди кольцевой дороги вокруг Днепропетровска «Южный обход» длиной 6,9 км.
Первая очередь Южного обхода Днепропетровска длиной 18 км открыта для движения 22 декабря 2011 г.
В июне Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершило предпроектные работы по строительству и реконструкции автомобильной дороги Киев-Черкассы-Днепропетровск протяженностью 394 км.