Для расследования ДТП в Черниговской области образована государственная комиссия. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, с целью организации расследования и выяснения причин и обстоятельств ДТП создана правительственная комиссия. На место аварии выезжали председатель Черниговской областной государственной администрации Владимир Хоменко, начальник управления УМВД в области Александр Михайлик, начальник Территориального управления МЧС в области Владимир Муха.

Председатель облгосадминистрации провел оперативное совещание, на котором обсужден комплекс мероприятий по оказанию неотложной медицинской и психологической помощи пострадавшим.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 4.30 недалеко от Чернигова на автодороге между населенными пунктами Топчеевка - Красное в Черниговском районе перевернулся автобус "Scania", который двигался из населенного пункта Великие Луки Псковской области Российской Федерации в направлении г. Киева.

В автобусе находились 45 человек – паломники направлялись в Почаевскую лавру. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 14 пассажиров, 29 человек получили травмы различной степени тяжести и находятся в больницах Чернигова. Предварительной причиной аварии в Черниговской области называют человеческий фактор – водитель уснул за рулем.

К ликвидации последствий аварии привлечены силы и личный состав ГАИ в Черниговской области, Территориального управления МЧС Украины в Черниговской области и 11 бригад скорой медицинской помощи (г. Чернигов).