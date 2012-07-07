После выборов веб-камеры будут использоваться в системах общественной безопасности

Веб-камеры, которыми во время выборов оборудуют избирательные участки, затем будут использовать для повышения общественного порядка на улицах населенных пунктов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время общения с пользователями социальной сети Facebook, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

«Мы собираемся использовать эти камеры после выборов именно так, как вы предлагаете. Прежде всего, с точки зрения повышения безопасности наших городов и населенных пунктов", - ответил Н.Азаров пользователю.

Он напомнил, что недавно посещал «Центр оперативного реагирования милиции» (ЦОРМ) в Донецке. В этот центр сводится информация видеонаблюдения с 800 камер, установленных на разных улицах г. Донецка.

«Практически вся центральная часть Донецка находится под постоянным мониторингом правоохранительных органов. А скорость реагирования на обращения граждан по телефону 102 стала практически мгновенной. То есть сразу же, в режиме он-лайн, после получения сигнала дается команда или передвижной милицейской группе, или стационарным постам немедленно направляться к месту происшествия. Это позволяет очень быстро координировать усилия правоохранительных органов. Я думаю именно так на первом этапе мы используем эти камеры после выборов», - объяснил Н.Азаров.

Кроме того, премьер-министра заинтересовало предложение пользователя Facebook установить такие камеры в кабинетах чиновников. «Идея об установлении веб-камер в кабинетах чиновников, по моему мнению, очень правильная. Единственное: нужно подумать с точки зрения сохранения государственной тайны, а в целом ваше предложение интересное», - сказал Н.Азаров.