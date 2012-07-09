ПЖД сократила пассажирские перевозки в дальнем следовании на 0,6%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июнь 2012 года перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров, что на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года (4,416 млн пассажиров).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Пассажиры приобрели билеты на сумму около 548,117 млн грн.

В июне т. г. ПЖД перевезла более 1,017 млн пассажиров в дальнем следовании против 1,1 млн пассажиров по итогам июня 2011 года.

С начала года магистраль перевезла 295 пассажиров с ограниченными физическими возможностями, из которых 72 - в июне.

Наиболее интенсивный пассажиропоток наблюдался в направлениях Крыма, Киева и Львова.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.