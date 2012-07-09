ПЖД сократила пассажирские перевозки в дальнем следовании на 0,6%
Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-июнь 2012 года перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров, что на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года (4,416 млн пассажиров).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.
Пассажиры приобрели билеты на сумму около 548,117 млн грн.
В июне т. г. ПЖД перевезла более 1,017 млн пассажиров в дальнем следовании против 1,1 млн пассажиров по итогам июня 2011 года.
С начала года магистраль перевезла 295 пассажиров с ограниченными физическими возможностями, из которых 72 - в июне.
Наиболее интенсивный пассажиропоток наблюдался в направлениях Крыма, Киева и Львова.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.
ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.
Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.
ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.
В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.
В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.