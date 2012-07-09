ДЖД продлила график курсирования поезда Донецк-Симферополь до 1 сентября

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с повышенным спросом в перевозках в крымском направлении продлила до 1 сентября курсирование поезда № 277/278 сообщением Донецк-Симферополь.

Как говорится в сообщении ДЖД, поезд будет курсировать ежедневно отправлением из Донецка в 12:21, прибытием в Симферополь в 22:35.

Отправление из Симферополя в 02:10, прибытие в Донецк в 12:09.

Также продлен до конца месяца курсирования ускоренных поездов Skoda в Луганск и Мариуполь.

В частности, поезд № 172 сообщением Донецк-Луганск будет курсировать ежедневно отправлением из Донецка в 13:11, прибытием в Луганск в 15:41; обратно из Луганска в 16:21, в Донецке в 18:50.

Поезд № 175 сообщением Донецк-Мариуполь будет курсировать ежедневно отправлением из Донецка в 10:48, прибытием в Мариуполь в 12:33; обратно из Мариуполя в 13:33, в Донецке в 15:25.

В то же время, в связи с уменьшением пассажиропотока направлении Киева поезд № 120 сообщением Донецк-Киев с 11 июля будет курсировать через день по нечетным числам.