Сход с рельсов грузовых вагонов возле станции «Выдубичи» не повлиял на график движения поездов

Сход с рельсов двух грузовых вагонов в районе станции «Выдубичи» в Киеве не повлиял на график движения поездов.

Об этом УНИАН сообщил главный ревизор по безопасности движения Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Константин Азаренко.

«Этот сход не отразился на графике движения. 2 вагона сошли с рельсов на запасном пути, который соединяет станцию «Дарница» и станцию Киев-Московский, травмированных нет, контактная сеть не повреждена, вагоны сохранились технически исправные. Сбоев графика движения поездов из-за этого схода нет, поезда не опаздывали», - сказал он.

По словам К. Азаренко, причину схода вагонов ЮЗЖД пока не определила.

«Мы сейчас разбираемся в причинах, комментировать которые пока преждевременно, пока мы не расшифровали все наши записывающие устройства», - сказал он.

Кроме того, К. Азаренко сообщил, что ЮЗЖД восстановила график движения поездов, нарушенный в результате схода с рельсов 8 июля 4-х груженых щебнем вагонов на железнодорожной станции "Попильня" в Житомирской области.

Причины этого происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН 8 июля в 13.50 в Голосеевском районе Киева, вблизи железнодорожной станции ”Выдубичи” Юго-Западной железной дороги, во время движения грузового поезда (43 вагона) сошли с рельсов три вагона со щебнем, два из которых перевернулись.