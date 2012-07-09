РЖД на летний период назначила дополнительный поезд в Крым «Белгород-Симферополь»

Для перевозки пассажиров в летний отпускной период назначен дополнительный поезд № 429/430 «Белгород-Симферополь» (ОАО «РЖД»).

Об этом сообщает пресс-центр Южной железной дороги.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Белгорода с 14 июля по 30 августа через день, по четным числам, а также первого сентября, проходя по участкам Южной железной дороги в эти же сутки.

Отправление из Симферополя – также через день по четным числам и 1 сентября.

Предварительная продажа проездных документов на поезд № 429/430 «Белгород-Симферополь» производится билетными кассами «Укрзализныци» по всему маршруту следования поезда.