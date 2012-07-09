Авиакомпания "АэроСвит" получила четвертый Boeing 737 Next Generation

Авиакомпания "АэроСвит" пополнила свой парк четвертым самолетом Boeing 737-700 Next Generation.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, этот самолет стал шестым воздушным судном нового поколения, которым пополнился парк самолетов, обслуживающий маршрутную сеть авиакомпании "АэроСвит".

Новый Boeing 737-700 Next Generation прибыл в Киев в ночь с 6 на 7 июля, 7 июля совершил свой первый внутренний коммерческий рейс, а 8 июля - первый международный авиарейс Киев-Караганда.

Напомним, 2 июля «АэроСвит» ввел в эксплуатацию первый из двух Boeing 737-700 NG в авиапарке украинской компании. Поставка обоих Boeing 737-700 осуществлена на условиях операционного лизинга.

Салон обоих самолетов при двуклассной компоновке вмещает до 134 пассажирских кресел.

Оба самолета планируется использовать, прежде всего, на маршрутах в Западную Европу, Центральную Азию и Россию.

Ранее весной этого года, в Киев с завода компании Boeing в Сиэтле были доставлены два Boeing 737-800.

Кроме того, с 19 июня 2012 года полеты под позывными "АэроСвита" также осуществляют два новых Embraer 190, поступивших с завода бразильского авиастроительного концерна Embraer. Оператором этих самолетов стала авиакомпания "Днеправиа", которая является партнером "АэроСвита" по альянсу "Украинская авиационная группа".

Еще три Embraer 190 должны поступить в распоряжение альянса до конца 2012 года.

В 2013-2016 годах продолжится поставка ранее заказанных "АэроСвитом" воздушных судов Boeing Next Generation 737.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.