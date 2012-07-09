Wizz Air планирует ввести оплату за перевозку ручной клади большого размера

Крупнейший лоукост-перевозчик Центральной и Восточной Европы авиакомпания Wizz Air с 1 августа 2012 года начнет тестирование новых правил провоза ручной клади, согласно которым пассажиры смогут бесплатно провозить с собой на борту только мелкую ручную кладь, а за провоз ручной клади большого размера будут доплачивать 10 евро.

Как говорится в сообщении компании, пассажиры, которые доплатят за объемную ручную кладь, смогут воспользоваться преимуществами ранней посадки и попасть в самолет сразу после пассажиров, которые приобрели услугу приоритетной посадки.

Тестирование будет проходить на всех рейсах на маршруте Лондон/Лутон–Катовице и предположительно продлится до конца августа.

«Если результаты не будут наглядными, тестирование может быть продлено. Если тестирование пройдет успешно и оправдает ожидания компании и пассажиров, такая багажная политика будет внедрена на всех рейсах группы Wizz Air», - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания уточняет, что небольшой будет считаться ручная кладь весом не более 10 кг и размером не более 42х32х25 см, большой будет считаться кладь с таким же весом, но размером не более 55х40х20 см.

Небольшая ручная кладь будет перевозиться бесплатно.

Также бесплатно будут провозиться дополнительные пакеты из магазинов duty-free.

Справка УНИАН. Wizz Air – крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы перевезли 11 миллионов пассажиров за последние 12 месяцев. На данный момент флот авиакомпании состоит из 36 самолетов Airbus A320. Wizz Air осуществляет полеты из 15 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине, Чехии, Сербии и Литве.

В 2011 году «Визз Эйр Украина» увеличила пассажирские перевозки на 4% - до 570 тыс. пассажиров.