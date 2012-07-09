Самолеты «Антонов» продолжат выполнять перевозки для НАТО по программе SALIS

Агентство NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), представляющее интересы НАТО в программе SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), сообщило о том, что Ruslan SALIS GmbH – совместная компания ГП «Антонов» (Украина) и группы компаний "Волга-Днепр" (Россия), – победила в тендере на выполнение стратегических авиационных перевозок в интересах НАТО.

Как сообщает пресс-служба ГП «Антонов», в письме от тендерного комитета, в частности, отмечено: «Ruslan SALIS является единственной компанией, которая полностью соответствует нашим техническим требованиям».

По данным пресс-службы, в настоящее время начинаются переговоры с целью подготовки взаимовыгодного контракта между NAMSA и Ruslan SALIS, который будет действовать в 2013-2014 гг. Таким образом, «Русланы» продолжат работу по доставке грузов в интересах НАТО.

Справка УНИАН. Согласно договору, подписанному в начале 2006 года, в выполнении стратегических перевозок в интересах 18 стран-участниц программы SALIS (Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции) были задействованы до 6 Ан-124 «Руслан» объединенного флота ГП «Антонов» и компании «Волга-Днепр». Для эффективного взаимодействия с заказчиком и координации работы совместного флота в рамках программы, партнеры создали совместную компанию «Ruslan SALIS», базирующуюся в Лейпциге.

В январе 2007 г. в аэропорту Лейпциг-Халле (ФРГ) открылась база технического обслуживания этих самолетов. Благодаря этой базе, удалось сократить время подготовки «Руслана» к вылету и обеспечивать готовность самолета в срок менее 72 часов. Таким образом, был создан надежный механизм, состоящий из самолетов, экипажей, комплекса технического обслуживания и организации воздушных перевозок.