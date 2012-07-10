Операторы и провайдеры обязаны устанавливать срок действия тарифов, разъясняет НКРСИ

Согласно Правилам предоставления и получения телекоммуникационных услуг, утвержденных Кабмином Украины, операторы и провайдеры должны устанавливать срок действия тарифов.

Об этом отметил в своем письме в адрес Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) с разъяснением отдельных положений правил председатель Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Петр Яценюк.

В частности, в письме, которое предоставлено УНИАН, П.Яценюк отмечает, что согласно пункту 58 Правил, тарифы на услуги устанавливаются операторами, провайдерами самостоятельно, кроме тех, которые по закону Украины “О телекоммуникациях” подлежат государственному регулированию.

Он также отметил, что «абзац 2 пункта 58 определяет, что оператор, провайдер, кроме установления тарифов и/или тарифных планов устанавливает срок их действия – это его обязательство». Кроме того, как говорится в письме, пунктом 61 Правил определено, что в случае установления оператором, провайдером, самостоятельно минимального и/или предельного срока действия тарифов и тарифных планов на услуги, «такие тарифы и тарифные планы должны применяться до завершения отмеченного срока».

Справка УНИАН. Постановление «Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг» № 295 принято Кабинетом министров Украины 11 апреля 2012 г.