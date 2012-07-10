С августа по инициативе РЖД отменяются все электрички между Харьковской и Белгородской областями

С августа этого года все пригородные электрички между Харьковской областью и Белгородской областью (Россия) отменяются по инициативе российской стороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, с 1 августа по инициативе российской стороны досрочно расторгается договор между Государственным предприятием «Южная железная дорога» и Открытым акционерным обществом «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), регламентирующий организацию пригородного железнодорожного движения в приграничных районах.

В связи с этим отменяется 12 пар пригородных поездов, связывающих Харьковскую и Белгородскую области, и одна пара, курсирующая между станциями Ворожба (Сумская область) и Готня (Белгородская область).

На ЮЖД отметили, что причиной расторжения договора между ЮЖД и ОАО «ППК «Черноземье» послужила позиция администрации Белгородской области РФ, не включившей в заказ на транспортное обслуживание населения пригородные поезда, курсирующие по межгосударственным маршрутам.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.