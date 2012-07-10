С 18 по 20 сентября в Харькове пройдет международная конференция МиЛ-2012

С 18 по 20 сентября в Харькове пройдет ІІІ Международная научно-практическая конференция «Маркетинг и логистика в системе менеджмента пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» (МиЛ-2012).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

К участию приглашаются ученые, специалисты, заинтересованные руководители железнодорожной отрасли.

Тематические направления конференции:

1. Маркетинг в сфере пассажирского железнодорожного транспорта.

2. Логистика на пассажирском железнодорожном транспорте.

3. Менеджмент пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.

4. Экономика железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок.

5. Менеджмент персонала пассажирского сектора железнодорожного транспорта.

6. Инвестиции в пассажирский сектор железнодорожного транспорта.

7. Безопасность на пассажирском железнодорожном транспорте.

8. Менеджмент и девелопмент медицинских заведений железнодорожного транспорта.

До начала работы конференции планируется выдать сборник тезисов докладов.

Для получения требований к оформлению тезисов докладов и любой другой информации обращайтесь по телефонам:

- железнодорожные: 5-66-89; 5-41-66; 5-11-59 (факс);

- городские: (044) 309-66-89; (044) 465-41-66; (044) 465-11-59 (факс);

- мобильные: (067) 790-55-85

или по адресу: «Укрзализныця», отдел маркетинговых исследований Главного пассажирского управления (ЦЛМ), комн. 517, ул. Тверская, 5, г. Киев-150 МСП 03680.