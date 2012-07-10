ПЖД увеличила среднесуточный пробег локомотива до 459 км

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-июне 2012 года увеличила среднесуточный пробег локомотива на 3,1% по сравнению с плановыми показателями — до 459 км.

Как сообщает ПЖД, среднесуточная производительность локомотивов составила 1292 тоннокилометров, на 6,3% больше, чем было запланировано.

Также ПЖД сообщает, что в январе-июне 2012 года нагруженный вагон находился в обращении в среднем 1, 31 суток.

Напомним, Приднепровская железная дорога заявила о планах выпуска евробондов на 175 млн долларов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.