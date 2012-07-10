На объектах ДЖД за 6 месяцев травмы получили 44 человека

За первое полугодие 2012 года на объектах Донецкой железной дороги (ДЖД) травмировалось 44 гражданина, в том числе 27 человек со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, детей среди травмированных нет.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года травматизм снизился на 25,5% (59 случаев, из них 32 со смертельным исходом).

Также ДЖД отмечает, что хождение по путям всегда связано с опасностью для жизни.

«Тормозной путь поезда в среднем составляет около тысячи метров. Поезд со скоростью 100 км/ч за 1 секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу, для того, чтобы перейти через рельсы, нужно не менее 5 секунд. Переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда или локомотива, который движется», - напоминает ДЖД.