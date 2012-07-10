СКМ планирует удвоить инвестиции в портовую отрасль

Группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова планирует в среднесрочной перспективе увеличить инвестиции в портовую отрасль вдвое — до 600 млн долларов.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор входящего в группу СКМ холдинга «Портинвест» Александр Смирнов.

«Группа СКМ уже инвестировала в портовую отрасль до 300 млн долларов в приобретение активов, земли, оборудования, развитие новых проектов и прочее. Еще около 300 млн долларов мы планируем инвестировать в среднесрочной перспективе», - сказал он.

По словам А.Смирнова, одним из ключевых проектов «Портинвеста», в который будут вводиться инвестиции, является проект строительства экспортно-импортного терминала по перевалке коксующихся и энергетических углей, железорудного концентрата и окатышей в порту «Южный» мощностью 18 млн тонн грузов в год.

«Терминал в порту «Южный» будет ориентирован на экспортные и транзитные грузопотоки в основном украинских и российских компаний. Доля грузов предприятий Группы не превысит 50% загрузки мощностей терминала», - сказал он.

А. Смирнов также сообщил, что институт НИИ «Черноморпроект» уже приступил к изготовлению проектной документации терминала.

Оборудование для терминала поставит немецкий производитель FAM (Förderanlagen Magdeburg).

Комментируя инвестиционные перспективы в развитие портовой отрасли Украины и принятие закона о морских портах, А. Смирнов отметил, что «многое будет зависеть от желания чиновников выстраивать прозрачные отношения с инвесторами и от стратегического видения государством дальнейшего развития портовой отрасли».

«Мы готовы к инвестициям в актуальные и долгосрочные проекты. Какие проекты нам будут интересны, определим после формирования предложений со стороны государственных органов и условий, которые будут предложены инвесторам», - сказал он.

Справка УНИАН. «Портинвест» - портовый холдинг группы СКМ. 100% холдинга принадлежат группе СКМ. Холдингом управляет компания ООО «Портинвест», созданная СКМ 30 сентября 2010 года.

В состав холдинга “Портинвест” входят ЧАО «Стивидорная компания «Авлита» (Севастополь) и ПАО «Морской индустриальный комплекс» (Севастополь).

СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») — крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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