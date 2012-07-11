Требования профсоюзов были включены в закон о создании ПАО ж/д транспорта

Требования профсоюзов были учтены при разработке и включены в закон «Об особенностях создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на первого заместителя председателя Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Михаила Синчака.

В частности, он отметил, что акционерное общество «Укрзализныця», которое будет образовано, будет полностью отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Отраслевым соглашением до подписания нового коллективного договора между трудовым коллективом и работодателем.

«Одно из условий поддержки реформирования железнодорожного транспорта Украины Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины - преемственность Отраслевого соглашения и коллективных договоров, которые предусматривают сохранение социальных гарантий и социальной сферы. Все наши требования были включены в нормативно-правовых актах и Закона Украины «Об особенностях создания публичного акционерного общества (ПАО) железнодорожного транспорта общего пользования», - сказал М. Синчак.

По его словам, закон о создании ПАО ж/д транспорта предусматривает социальные гарантии работников общества, а также сохраняет отраслевые объекты социальной сферы – социально-культурные, оздоровительные, физкультурно-спортивные учреждения.

«Вся социальная сфера перейдет в уставный капитал создаваемого акционерного общества, а именно санатории, пансионаты, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря», - сказал он.

Замглавы отраслевого профсоюза также отметил, что профсоюзы имеют успешный опыт контроля над созданием новых предприятий ж/д отрасли, в частности, госпредприятия «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) и были участниками подготовки коллективного договора между руководством УТЛЦ и его работниками.

Он сообщил, что аналогичные функции профсоюзы выполняют при создании госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖДСК).

«19 июля состоится профсоюзная конференция, во время которой будет заключен коллективный договор между трудовым коллективом и руководством ГП УЖДСК. Мы также принимаем участие в этом мероприятии и проследим, чтобы по договору не было исключено никаких социальных гарантий, которые являются в отраслевых соглашениях», - сказал М.Синчак.