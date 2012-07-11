Вагоноремонтные депо ПЖД отремонтировали более 4 тыс. грузовых полувагонов

Вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги, которые являются базовыми для ремонта полувагонов украинских железных дорог, за 6 месяцев 2012 года отремонтировали 4077 грузовых полувагонов.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, в вагоноремонтном депо Нижнеднепровск-Узел было отремонтировано 1155 вагонов, Батуринская - 1184, Мудреная - 1056, Пятихатки - 350, Пологи - 51, Мелитополь - 69, Запорожье Левое — 36, Джанкой - 176 полувагонов. Напомним, в конце 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») определила, что базовыми ремонтными депо для государственных компаний, на баланс которых передали грузовые полувагоны украинских железных дорог будут вагоноремонтные депо Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье Левое и Джанкой.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.