Реформа железных дорог не изменит права собственности на ж/д инфраструктуру - Козак

Реформирование железных дорог не изменит юридического статуса железнодорожной инфраструктуры и не изменит права собственности на нее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), со ссылкой на слова генерального директора ведомства Владимира Козака.

«Владельцем также останется государство в лице ФГИУ, а железнодорожники также не будут иметь никакого права собственности на инфраструктуру. Они продолжат ее использовать и поддерживать в надлежащем состоянии для обеспечения перевозок», - сказал он.

Он также сообщил, что на основании закона «Об особенностях создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» инфраструктура передается в управление вновь созданному обществу, но остается в собственности государства.

«Юридический статус железнодорожной инфраструктуры не изменится. На основании этого никакой приватизации, о которой любят говорить политики в предвыборный период, быть не может», - сказал В.Козак.

При этом он отметил, что согласно закону, «Укрзализныця» не сможет самостоятельно распоряжаться объектами железнодорожной инфраструктуры вновь создаваемых акционерных обществ, так как магистральные железнодорожные линии общего пользования и расположенные на них технологические сооружения, передаточные устройства, которые непосредственно используются для обеспечения процесса перевозок, являются государственной собственностью и закрепляются за обществом на праве хозяйственного ведения.

«Эти объекты в уставный капитал создаваемого АО «Укрзализныця» не войдут, войдет лишь «право хозяйственного ведения»», - сказал В. Козак.

Напомним, основы реформирования железнодорожного транспорта были заложены в «Концепции государственной программы реформирования железнодорожного транспорта», одобренной Кабинетом министров Украины в декабре 2006 года.

В октябре 2011 года правительство утвердило Государственную целевую программу реформирования отрасли, рассчитанную на 10 лет.

Реформирование железнодорожного транспорта осуществляется на основании рекомендаций и требований Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и под их постоянным мониторингом.

На первом этапе реформирования в феврале 2012 года Верховная Рада приняла закон Украины «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», который в марте был подписан Президентом Украины.

Закон, в частности, предусматривает создание на базе «Укрзализныци», предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования Публичного акционерного общества, 100% акций которого закрепляются в госсобственности. Общество планируется создать и зарегистрировать в течение 6-8 месяцев.

Учредителем Общества является государство в лице Кабмина , который осуществляет управление корпоративными правами государства.

На втором этапе реформы (2013-2015 годы) предусматривается формирование вертикально интегрированной производственно-технологической системы железнодорожного транспорта, структурированной по видам деятельности путем создания соответствующих филиалов и структурных подразделений, которые будут принадлежать обществу на правах собственности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) предусматривается создание хозяйственного общества в сфере пассажирских перевозок, корпоративные права по которому будут принадлежать обществу, а также образование местных железных дорог, владеющих объектами инфраструктуры и подвижным составом, на базе подразделений промышленного железнодорожного транспорта, малодеятельных и узкоколейных участков, в том числе, с привлечением негосударственных (частных) инвестиций.