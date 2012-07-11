Пригородное ж/д сообщение между Харьковской и Белгородской областями может быть сохранено

Пригородное железнодорожное сообщение между Харьковской и Белгородской областями будет сохранено.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Генеральное консульство Российской Федерации в Харькове.

По информации Генконсульства, в рамках договора о трансграничном сотрудничестве и с целью сохранения контактов между жителями пограничных территорий еврорегиона «Слобожанщина» пригородное железнодорожное сообщение между Харьковской и Белгородской областями будет сохранено.

В частности, в заказ Белгородской области на организацию транспортного обслуживания населения поездами пригородной категории в 2012-2014 годах включены дополнительно четыре маршрута Белгород - Наумовка - Харьков (поезда Уставного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога»). Соответствующее дополнительное соглашение к договору транспортного обслуживания между правительством области и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» подписано 27 июня 2012 года.

В свою очередь Южная железная дорога обратилась с соответствующими письмами о продлении договоров о сотрудничестве в ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье». Сейчас продолжается работа над согласованием технических нюансов.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Южной железной дороги, с 1 августа по инициативе российской стороны досрочно расторгается договор между Государственным предприятием «Южная железная дорога» и ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (Российская Федерация), регламентирующий организацию пригородного железнодорожного движения в приграничных районах.

В связи с этим отменяется 12 пар пригородных поездов, связывающих Харьковскую и Белгородскую области, и одна пара, курсирующая между станциями Ворожба (Сумская область) и Готня (Белгородская область).

На ЮЖД отметили, что причиной расторжения договора между ЮЖД и ОАО «ППК «Черноземье» послужила позиция администрации Белгородской области РФ, не включившей в заказ на транспортное обслуживание населения пригородные поезда, курсирующие по межгосударственным маршрутам.