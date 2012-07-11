ОЖД за 6 месяцев оформила 236 тыс. детских билетов

Одесская железная дорога в январе-июне 2012 года оформила в дальнем и пригородном сообщении 236 тыс. проездных билетов для детей от 6 до 14 лет, в том числе - 728 групповых заказов на 24 тыс. мест.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

Напомним, согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом, принятым 22 июля 2011 года, документ, подтверждающий возраст ребенка, является обязательным при осуществлении перевозки.

Проездные документы и наличие оригинала документа, который подтверждает возраст ребенка, проверяет проводник при посадке пассажиров в поезд и в пути следования.

Стоимость билета для ребенка от 6 до 14 лет составляет 75% от стоимости билета взрослого пассажира.