«Ютэйр Украина» увеличит количество рейсов из Киева в Одессу и Симферополь

Авиакомпания «Ютэйр Украина» с 22 июля увеличивает количество полетов по направлению Киев-Одесса-Киев.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, в рабочие дни будут выполняться по три рейса в день, в субботу и воскресенье - по два.

Рейсы "Ютэйр Украина" по направлению Киев-Одесса-Киев будут выполняться в/из аэропорта «Киев» (Жуляны), который находится в черте города.

На сегодня «Ютэйр Украина» на маршруте Киев-Одесса-Киев выполняет один рейс в день.

Также «Ютэйр Украина» с 22 июля по 2 сентября увеличивает количество полетов по направлению Киев-Симферополь-Киев.

Рейсы «Ютэйр» по направлению Киев-Симферополь-Киев будут выполняться в/из аэропорта «Киев» (Жуляны), который находится в черте города.

На сегодня «Ютэйр Украина» на маршруте Киев-Симферополь-Киев выполняет один рейс в день.

На маршрутах будут использоваться самолеты ATR-72-500.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту “Киев” (Жуляны). В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом — до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «Ютэйр-Украина» выполнила 1770 парных рейсов — на 42% больше, чем годом ранее.

Флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 2 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 747-400 и одного Bombardier CRJ-200.