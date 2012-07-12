ПЖД за первое полугодие отремонтировала 214 км пути на сумму 240 млн грн

Служба пути Приднепровской железной дороги в 1-м полугодии 2012 года отремонтировала 214 километров пути на сумму около 240 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за этот период железнодорожники модернизировали 50,9 км пути, капитально отремонтировали 40 км пути, среднему и комплексно-оздоровительному ремонту подвергли 123 км пути.

Также работники предприятия заменили 42 комплекта стрелочных переводов новыми на железобетонных и деревянных брусьях.

С начала года на магистрали отремонтировано 47 комплектов стрелочных переводов. Кроме того, железнодорожники заменили новыми 9,7 км рельсов, вложили 9 км старогодных плетей бесстыкового пути.

В июне 2012 года на ремонтно-путевые работы ПЖД направила около 52 млн грн. Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины, общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 года.