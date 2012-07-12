ПЖД за І полугодие перечислила в бюджеты всех уровней 1,35 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 6 месяцев 2012 года выплатила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 1,349 млрд грн — на 0,8% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, в госбюджет в первом полугодии 2012 года ПЖД перечислила 602,688 млн грн, в местные бюджеты — 208,966 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составила 537,205 млн грн.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом — до 116,7 млн тонн.