ЮЖД завершает программу электрификации участка Красноград – Лозовая

Лозовская дистанция электроснабжения (Южная железная дорога) завершает программу электрификации участка Красноград - Лозовая.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

В настоящее время ЭЧ-6 выполняет пуско-наладочные работы поста секционирования контактной сети напряжением 27,5 кВ и пункта группирования №3 ст. Лозовая для обеспечения питания знакопеременных секций Донецкого и Среднего парков ст. Лозовая.

Кроме того, завершается монтаж и начинается введение в работу КТП, ЛЭП-10 кВ «АБ» и ЛЭП-27,5 кВ «ДПР». Производится запуск дистанционного управления разъединителями участка Красноград - Лозовая. Также проходит наладка фидеров контактной сети №1, 2 на тяговой подстанции Сахновщина.