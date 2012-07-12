Украинские автоперевозчики исчерпали 91% квот транзитных разрешений РФ

Украинские международные автоперевозчики, по состоянию на 9 июля, исчерпали 91% квот транзитных разрешений Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Ориентировочный срок окончания российских разрешений - 14-17 июля 2012 года.

«Чтобы избежать конфликтных ситуаций в пунктах пропуска на государственной границе Украины, Мининфраструктуры просит украинских перевозчиков не планировать выполнение перевозок на основании указанных разрешений после указанного срока», - говорится в сообщении ведомства.

После окончания разрешений России осуществление грузовых перевозок по территории этой страны возможно лишь на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта).