PKP Intercity зафиксировала трехкратный рост ж/д перевозок в дни матчей Евро-2012

Варшава. Крупнейшая в Польше по дальним железнодорожным пассажирским перевозкам компания PKP Intercity в дни 15 матчей прошедшего в стране в прошлом месяце финала чемпионата Европы по футболу зафиксировала трехкратный рост количества обслуживаемых пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на свои предварительные данные, заметив, что более детальная статистика за июнь будет доступна позже.

«На сегодня можем сказать, что PKP IC сдала экзамен... в дни матчей нашими поездами ездило втрое больше пассажиров, чем в обычный день», - отметила компания, отвечая на запрос агентства.

Согласно сообщению, в дни матчей Евро-2012 в стране курсировало около тысячи поездов компании, в том числе, 70 дополнительных, которыми на игру в рамках чемпионата могли доехать 0,5 млн человек.

PKP Intercity отметила, что ей трижды пришлось запускать резервные поезда, которые были ранее специально подготовлены на случай, если пассажиров будет больше, чем смогут поместить основные и дополнительные поезда.

Как сообщал УНИАН, в начале июля глава правления PKP Intercity Януш Малиновский сообщил, что возглавляемая им компания, которая в прошлом году в среднем перевозила около 3 млн пассажиров в месяц, благодаря Евро-2012 дополнительно перевезла около 200 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. По данным польских организаторов Евро-2012, в Польшу на три недели турнира приехало около 600 тыс. иностранных болельщиков, 650 тыс. человек смотрели матчи чемпионата на четырех польских стадионах, а еще более 3 млн в специально созданных фан-зонах.

В прошлом году PKP Intercity, которая специализируется на перевозках между крупнейшими городами и за границей, перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в Польше.