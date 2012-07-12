Укрзализныця обеспокоена значительными задержками государственных грузовых вагонов

17:41, 12 июля 2012
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») отмечает, что грузоотправители и грузовладельцы не соблюдают нормы единого технологического процесса (ЕТП) и систематически задерживают грузовые вагоны государственных вагонных компаний, что приводит к дефициту подвижного состава.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, ОАО «Интерпайп Новомосковский ТЗ» при норме 6,9 часа держит вагоны государственных вагонных компаний в 8 раз дольше - до 50,23 часа, электростанция ОАО «Донбассэнерго» Славянская ТЭС по нормам вместо 1,9 часа по нормам ЕТП задерживает вагоны в среднем на 25,3 часа, что в 12 раз превышает нормативный срок.

ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» задерживает грузовой подвижной состав в среднем до 39,54 ч. при норме 20 часов.

Нередко вагоны находятся на промышленных путях до 55 часов, при сдвоенной операции погрузки-выгрузки вагоны простаивают на предприятии более 2 суток.

Также «Укрзализныця» отмечает, что «некоторые предприятия используют вагоны государственных предприятий как «склады на колесах».

В частности, «АрселорМиттал» при нормативе использования вагона в 71 час использует вагоны в среднем до 115,94 часов, ООО «Макеевпромтранс» при норме ЕТП 11,4 часа держит вагоны до 38,4 часов.

На подъездном пути ОАО «Евраз Баглейкокс» среднее время нахождения вагонов по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое — до 62,21 часа. В частности, вагоны с российским углем с учетом грузовых и таможенных операций простаивали на предприятии от 2 до 7 суток, вагоны, отправляемые на порты, простаивают на промышленном пути предприятия по 92 часа, а некоторые — до 155 часов.

«Железнодорожники обеспокоены ситуацией, и требуют от грузовладельцев и грузоотправителей придерживаться технологической дисциплины и норм использования вагонного парка для того, чтобы не создавать проблем с подачей вагонов на другие промышленные предприятия. Железнодорожники обеспокоены подобной тенденцией, особенно учитывая постоянные претензии грузоотправителей к железным дорогам по поводу несвоевременного и не в полном объеме предоставления вагонов. В условиях дефицита грузового подвижного состава и с такой практикой «эффективного использования» вагонов будет не хватать», - говорят в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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