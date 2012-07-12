Укрзализныця обеспокоена увеличением количества «заброшенных» грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обеспокоена практикой длительного простоя грузовых поездов на подъездах к предприятиям-грузополучателям, что позволяет считать такие поезда «заброшенными».

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, с начала 2012 года на подходах к станции Алчевск и станции Коммунарск было заброшено 190 поездов (9 881 вагон), которые простаивали от трех до пяти суток и следовали в адрес Алчевского коксохимического завода. Штрафные санкции, наложенные на предприятие, составили 6,97 млн грн.

На подходе к станции Новозолотаривка было заброшено 80 поездов (4 839 вагонов) частного предприятия «ЛИНИК», которые направлялись на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Штрафные санкции составили 984 млн грн.

Зимой на подъездах к Авдеевскому коксохимическому комбинату были оставлены 34 поезда (1 814 вагонов). Штрафные санкции, наложенные на предприятие, составили 26,4 млн грн.

«Железнодорожники обеспокоены подобной тенденцией, особенно учитывая постоянные претензии грузоотправителей к железным дорогам за несвоевременное и не в полном объеме предоставление вагонов. «Укрзализныця» настаивает на эффективном использовании вагонного парка (в том числе и собственного) со стороны грузополучателей, на избежании заторов из грузовых поездов на подъездах к предприятиям», - отмечают в «Укрзализныце».