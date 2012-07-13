В субботу в Киеве станция метро "Дворец спорта" будет закрыта для выхода на два часа

Завтра, 14 июля, в Киеве в связи с футбольным матчем между командами "Динамо" (Киев) – "Металлург" (Донецк) станция метро "Дворец спорта" будет закрыта для выхода пассажиров на два часа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

В частности, станция будет закрыта с 17.30 до 19.30.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на основании поручения исполняющего обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака и для обеспечения перевозки болельщиков футбольного матча, который состоится на НСК "Олимпийский".