Реформа железнодорожного транспорта будет завершена до 2019 года

Реформа железнодорожного транспорта Украины продлится 7 лет и будет полностью завершена до 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на генерального директора «Укрзализныци» Владимира Козака.

«Планы амбициозны, на все про все — всего семь лет. Я приведу такие примеры — Deutsche Bahn реформировался почти 20 лет. Россия начала реформы в 2000-м. Украина долго наблюдала, делала выводы. Однако у нас накопилось много проблем, и их нужно решать. Сегодня мы начали создавать условия для нормального развития железных дорог», - сказал он.

В. Козак также отметил, что «структурное реформирование не имеет ничего общего с политиканскими заявлениями о приватизации железной дороги».

«Над разработкой программы реформирования за все эти годы успела поработать не одна железнодорожная администрация и не один Кабинет министров. И только в прошлом году нам колоссальными усилиями удалось добиться, наконец, рассмотрения необходимых законопроектов в парламенте», - сказал он.

Справка УНИАН. 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.