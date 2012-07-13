Железные дороги недополучили более 96 млн грн из-за простоя полувагонов

Железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили таким образом более 96 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), «количеством полувагонов, которые сверх нормы простаивали на предприятиях и подъездных путях, в первом полугодии 2012 года дополнительно могло быть перевезено 1,855 млн грузов».

По информации «Укрзализныци», в частности, за 6 месяцев 2012 года экономика Украины потеряла из-за неэффективного использования подвижного состава на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 96,586 тыс. полувагонов, на ООО «Макеевпромтранс» - 7,431 тыс. полувагонов, на ОАО «Донбассэнерго» Славянская ТЭС - 896, ОАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» - 518, ОАО «Интерпайп Новомосковский ТЗ» - 316 полувагонов.

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что спрос на грузовые вагоны государственных вагонных компаний, которые дешевле, чем подвижной состав частных компаний, значительно превышает предложение.

«Сдерживающая тарифная политика не позволяет «Укрзализныце» закладывать необходимую вагонную и инфраструктурную составляющую в тарифе на грузовые перевозки государственных вагонных компаний и обеспечивать обновление подвижного состава», - сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.