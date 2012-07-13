Мининфраструктуры хочет получить часть полномочий «Укравтодора»

Министерство инфраструктуры предлагает определить государственным органом в сфере автомобильных дорог общего пользования центральный орган исполнительной власти, в то время как на сегодня таким органом выступает Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Соответствующий проект закона Украины о внесении изменений в закон «Об автомобильных дорогах» размещен на сайте Мининфраструктуры.

Кроме того, ведомство предлагает распределить полномочия центральных и местных органов исполнительной власти в сфере дорожного хозяйства между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующим госполитику в сфере дорожного хозяйства и областными (а также Севастопольской городской) государственными администрациями.

При этом проекты законодательных инициатив Мининфраструктуры предусматривают, что «Укравтодор» будет осуществлять функцию управления дорогами государственного значения (в том числе ремонт и содержание) и реализации государственной политики в сфере дорожного хозяйства, а Мининфраструктуры будет формировать госполитику и организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог государственного значения и обеспечивать для этого финансирование.

Справка УНИАН. «Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

«Укравтодор» по итогам 2011 года увеличил ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

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