ДЖД за 6 месяцев сократила перевозку грузов на 5%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июне 2012 года сократила перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 70,7 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, «объемы грузоперевозок уступают показателям прошлого года из-за сокращения производства в горно-металлургическом комплексе».

За 6 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократились перевозки основных номенклатур грузов, в частности, каменного угля — на 4%, черных металлов — на 8,8%, строительных материалов — на 5,8%, кокса — на 3,4%.

«С целью увеличить объемы в перевозке грузов сегодня Донецкая железная дорога проводит рабочие совещания с промышленными предприятиями Донбасса», - говорится в сообщении ДЖД.

Кроме того, ДЖД сообщила, что в целом в первом полугодии 2012 года ДЖД перевезла 38,3% от общих объемов железных дорог Украины.

Среднесуточная погрузка на ДЖД составила 388 тыс. тонн.

В январе-июне 2012 года ДЖД погрузила 39,6 млн тонн каменного угля.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3,333 тыс. тонн — на 0,5% больше, чем годом ранее и на 4,9% больше, чем было запланировано.

Средняя техническая скорость составила 39,1 км/ч, что на 2,4% превышает плановый показатель и соответствует прошлогоднему. Средний пробег локомотива составил 398 км в сутки, оборот грузового местного вагона составил 2,14 суток.

Напомним, Донецкая железная дорога (ДЖД) отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).