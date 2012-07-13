Украинские автоперевозчики исчерпали 92% квот Турции

Украинские международные автоперевозчики, по состоянию на 10 июля исчерпали 92% квот разрешений (порожние) Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Ориентировочный срок окончания турецких разрешений (порожние) — 21-24 июля 2012 года.

«Чтобы избежать конфликтных ситуаций в пунктах пропуска на государственной границе Украины, Мининфраструктуры просит украинских перевозчиков не планировать выполнение перевозок на основании указанных разрешений после указанного срока», - говорится в сообщении ведомства.

После окончания турецких разрешений (порожние) осуществление грузовых перевозок по территории этой страны возможно лишь на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта).