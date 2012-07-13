Немецкая Deutsche Bahn отправила в Польшу отмененный поезд - PKP Intercity

Варшава. Национальная немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn отправила в Польшу поезд EuroCity из Берлина в Варшаву, курсирование которого было отменено с 5 июля из-за ремонтов железнодорожных путей в Германии.

Об этом сообщает gazeta.pl со ссылкой на пресс-секретаря польской железнодорожной компании PKP Intercity Малгожату Ситковскую.

Издание отмечает, что нескольким сотням пассажиров поезда, выехавших из столицы Германии, пришлось ночевать на вокзале во Франкфурте-на-Одере , поскольку туда не явились польские проводники.

"Курсирование этого поезда было отменено немецкой стороной. Мы не знаем, почему он выехал",- сказала пресс-секретарь PKP IC.

Она добавила, что пассажиры неудачного рейса смогут доехать до польской столицы другим рейсовым поездом.

Одна из пассажирок сообщила, что представители немецкой компании не предоставили объяснений пассажирам, купившим билет на этот поезд, почему они не могут ехать дальше.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn, 100% акций которой принадлежат немецкому правительству, в прошлом году получила 1,3 млрд евро чистой прибыли при 37,9 млрд евро доходов. Специализирующая на дальних перевозках PKP Intercity входит в государственный холдинг PKP S.A. созданный польским правительством в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта и подготовки его к приватизации.

В прошлом году PKP IС сократила чистый убыток в 4 раза до около 6,5 млн евро, получив более 450 млн евро операционного дохода.

Компания перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в Польше.